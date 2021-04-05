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Вона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігурою

Новость на русском → США, Понеділок 05 квітня 2021 18:20
Вона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігурою Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян показала, як тренується в спортзалі. Зірка позує у вбранні життєрадісного відтінку.

Знаменитість виклала у себе в блозі цілу галерею фото в новому образі.

Кім одягла для тренування облягаючі легінси і топ яскраво-жовтого відтінку. Доповнили їх кросівки, а також гумові шльопанці такого ж кольору. Волосся Кім зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила мінімальний. Виглядає 40-річна телезірка і бізнес-вумен помітно більш стрункою і має чудовий свіжий вигляд. Видно, що Кім не втрачає часу і займається собою.

Вона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігуроюВона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігуроюВона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігуроюКім Кардашьян обожнює спорт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Краса, люблю тебе", "Найбільш гарненька назавжди", "Тобі так пасує жовтий", "Королева", "Просто вогонь", "Ох, дитино", - не можуть стримати своїх захоплень фанати.

Раніше свою досконалу фігуру показала і молодша сестра Кім, 25-річна Кендалл Дженнер. Як професійна модель, вона намагається приділяти своїй формі максимум часу, а потім надихати своїх фанатів результатами.

Нагадаємо, зараз йде шлюборозлучний процес між Кім Кардашян і Каньє Уестом. І багатодітна мама вирішила влаштувати в цей час канікули з дітьми. Фото з пляжу неймовірно радують фоловерів.

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