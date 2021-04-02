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Розлучення - не привід сумувати: Кім Кардашьян насолоджується райськими канікулами з дітьми

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 17:19
Розлучення - не привід сумувати: Кім Кардашьян насолоджується райськими канікулами з дітьми Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян продовжує доводити, що розлучення - не привід впадати в зневіру. Тим більше не може собі це дозволити багатодітна мама. Зірка вирушила з малюками на відпочинок, звідки транслює масу позитивних знімків для своїх фоловерів.

Останній пост вона присвятила саме дітям.

Раніше Кім викладала багато фото в бікіні, демонструючи досконалу фігуру. Тепер же вона вирішила показати, як вони проводять час з п'ятирічним Сейнтом, трирічною Чикаго і однорічним Псалмом. А от старша дочка Кім і репера - 7-річна Норт - в кадр не потрапила.

Розлучення - не привід сумувати: Кім Кардашьян насолоджується райськими канікулами з дітьмиРозлучення - не привід сумувати: Кім Кардашьян насолоджується райськими канікулами з дітьмиРозлучення - не привід сумувати: Кім Кардашьян насолоджується райськими канікулами з дітьмиКім Кардашьян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Життя мами на канікулах", - написала знаменитість, показавши кілька знімків, де всі четверо обіймаються на шезлонгах, на тлі екзотичного пейзажу. Схоже, ідилія, якою завжди відрізнялася сім'я Кардашьян-Уест, збереглася, незважаючи на бажання пари розійтися.

До речі, діти та їхнє щастя стали головним пріоритетом екс-подружжя. Щоб мінімально травмувати малюків, вони довгий час не говорили їм про розлучення. А після легко знайшли компроміс по багатьох питаннях, щоб якомога менше травмувати їх. Каньє, який дозволив спілкуватися з ним тільки через представників, все ж регулярно відвідує дітей. І Кім не перешкоджає цьому.

Раніше Кім показала секретний прийом, як зробити будь-яку фігуру досконалою.

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