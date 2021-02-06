Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці"

Мішина Ксенія разом з сином Платоном, своїм обранцем Олександром Еллертом і його дочкою Елів вирушила в жарку Домінікану. Актриса мріяла про відпочинок і з нетерпінням чекала закінчення зйомок у черговому серіалі, тому зараз насолоджується океаном і розслабляється з самими близькими і коханими на пляжі. Не обходиться без фото в купальнику, адже це обов'язковий жіночий атрибут будь-якого відпочинку!

Так, на сторінці екс-холостячки в Instagram з'явився знімок під пальмами в сірому бікіні. Пляжний образ Ксенії складається з ліфа-топа, трендових плавок з високою посадкою, солом'яного капелюшка і сонячних окулярів

"Подорож душі" - саме так я назву цю поїздку ... Лежати під пальмами, пити кокоси, згорати на сонці, пірнати в океані, кричати від печіння солі в очах, об'їдатися фруктами, канючити у Еллерта красиву фотку, змінювати купальники, ходити босоніж, не хотіти засинати, хотіти рано прокидатися, відчувати запах теплого вітру, насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися коханими ... Все, що представляла, тепер в моєму просторі! Люблю, дякую", – залишила надихаючу щасливу підпис під фото Ксенія.

Ксенія позує на пляжі в Домінікані (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Завтра я буду просити таку фотку", - пообіцяв коханый під знімком Олександр.

Шанувальники оцінили пляжний лук актриси і праділи за неї.

Ксю, це дуже сильно видно! Ви всі такі щасливі! Такі молодці, що саме таким складом поїхали в ваше першу подорож! У вас посмішка не сходить з обличчя!

Шикарна. Бомбезного вам відпочинку і море радості

Ви такі класні, щастя вам!

Нереально красива

Красуня! Прекрасного відпочинку вашій класній родині

Яке казкове місце і пісочок... Гарного відпочинку

Неймовірно красива

Ідеальна

Струнка

Також Ксенія не втрималася і похвалилася ще одним бікіні – на цей раз вона віддала перевагу купальнику тілесного відтінку.

Ксенія похвалилася точеними формами (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розповів про романтичні вчинки Олександра Еллерта і їх плани на майбутнє.