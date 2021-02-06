Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке"

Ксения Мишина вместе с сыном Платоном, своим избранником Александром Эллертом и его дочерью Элей отправилась в жаркую Доминикану. Актриса мечтала об отдыхе и с нетерпением ждала окончания съемок в очередном сериале, поэтому сейчас наслаждается океаном и расслабляется с самыми близкими и любимыми на пляже. Не обходится без фото в купальнике, ведь это обязательный женский атрибут любого отдыха!

Так, на страничке экс-холостячки в Instagram появился снимок под пальмами в сером бикини. Пляжный образ Ксении состоит из лифа-топа, трендовых плавок с высокой посадкой, соломенной шляпки и солнечных очков

"Путешествие души" - именно так я назову эту поездку ... Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах теплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Все, что представляла, теперь в моем пространстве! Люблю, благодарю", – оставила вдохновляющую счастливую подпись под фото Ксения.

Ксения Мишина позирует на пляже в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Завтра я буду просить такую фотку", - пообещал любимой под снимком Александр.

Поклонники оценили пляжный лук актрисы и порадовались за нее.

Ксю, это очень сильно видно! Вы все такие счастливые! Такие молодцы, что именно таким составом поехали в ваше первое путешествие! У вас улыбка не сходит с лиц!

Шикарная. Бомбезного вам отдыха и море радости

Вы такие классные, счастья вам!

Нереально красива

Красотка! Прекрасного отдыха вашей классной семье

Какое сказочное место и песочек... Хорошего отдыха

Невероятно красивая

Идеальная

Стройняшка

Также Ксения не удержалась и похвасталась еще одним бикини – на этот раз она отдала предпочтение купальнику телесного оттенка.

Ксения похвасталась точеными формами (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что ранее Ксения Мишина рассказал о романтических поступках Александра Эллерта и их планах на будущее.