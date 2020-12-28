Ідеальна мама: Ніколь Кідман зворушливо привітала дочку з 10-річчям

Ніколь Кідман обожнює своїх дітей, а тому ніколи не втрачає нагоди згадати про них у своєму блозі. Привід цього разу знайшовся дуже гідний - одна з дочок популярної актриси і кантрі-виконавця Кіта Урбана відзначила своє 10-річчя.

Ніколь Кідман привітала дочку з 10-річчям (фото: instagram.com/nicolekidman)

"З днем народження, дорога Фейт Маргарет! Ми любимо тебе дуже сильно", - підписала вона фото з святковим пирогом. Торт з написом і десятьма свічками виглядає просто, але в той же час неймовірно зворушливо. Актрису тут же засипали словами привітання. Також фани не можуть повірити в те, що дівчинці виповнюється вже 10, адже вона, здається, тільки з'явилася на світ.

Ніколь Кідман з молодшою донькою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, в сім'ї підростає ще одна дівчинка. У липні Сандей виповнилося 12, і Ніколь Кідман також вітала її за допомогою соцмереж. Примітно, що актриса намагається приховувати їх від сторонніх очей. Тому фанатам залишається лише гадати, на кого схожі малятка. При цьому одна з них вже чітко вирішила піти по стопах своїх знаменитих батьків, ставши актрисою.

Варто відзначити, що Ніколь однаково любить дітей від другого шлюбу, так і від першого - з Томом Крузом. Правда, 28-річна Ізабелла і 25-річний Коннор живуть у Великобританії і не горять бажанням спілкуватися зі знаменитою мамою. Тим не менш, за словами Кідман, вона намагається підтримувати відносини з ними і завжди готова прийти їм на допомогу. Але на її запрошення вони найчастіше відповідають відмовою.

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