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Ідеальна наречена: Наталія Водянова в стильному весільному вбранні зачарувала мережу красою

Автор: Lite

Модель показала фото з весілля

У минулі вихідні Наталія Водянова і Антуан Арно стали чоловіком і дружиною. Пара не стала чекати наступного року, щоб узаконити свої стосунки, як планувала раніше. Весілля 38-річної супермоделі та 43-річного бізнесмена пройшло потай від сторонніх очей. Папараці не вдалося зробити ні одного фото з урочистої події. За інформацією інсайдерів, з самого ранку Наталя і Антуан вирушили в будівлю міської адміністрації Парижа, де розписалися на очах у близьких. Кілька годин тому пара нарешті "впустила" фанатів на твою територію, показавши перші фото з події.

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Весілля Водянової і Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя на своїй сторінці в Instagram виклала фото і відео, зроблені відразу після розпису. Молодята виходять з будівлі, тримаючись за руки, і просто світяться від щастя. У відео їх щедро посипали пелюстками троянд під захоплені крики присутніх.

Наталя і Антуан відразу після розпису (відео: instagram.com/natasupernova)

Наталя, яка в інтерв'ю розповідала про підготовку до весілля і вібір вбрання, всупереч очікуванням була одягнена досить скромно. Вона обрала не пишну сукню, а закритий костюм і білі човники. Образ склали блуза з фактурною лінією плечей, підкресленою лінією талії, широкими рукавами і вишитим комірцем, а також довга, трохи розкльошена спідниця. Макіяж Наталя зробила в натуральних тонах, а волосся завила легкої хвилею. В руках вона тримала ніжний лаконічний букет. Наречений вибрав синій класичний костюм, який доповнив блакитною краваткою.

"Так", – зробила Наталя короткий підпис у своєму блозі. А у відповідь отримала безліч теплих слів та привітань. Багато хто відзначили, що Водянова і Арно виглядали скромно і стильно. «Гарна пара», – не можуть намилуватися фанати зірки.

Нагадаємо, раніше модель блищала в розкішному образі на балу свого фонду "Оголені серця".

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Новини України свадьбамодельНаталія Водянова