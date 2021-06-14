Ідеальна пара: Сінді Кроуфорд показала зворушливе фото з коханим чоловіком

Сінді Кроуфорд обожнює ділитися зворушливими сімейними фото. Цього разу в об'єктиві опинився її коханий чоловік Ренді.

Пара позує на тлі океану, сидячи в авто. Супермодель одягнена в піджак, стильну косинку і великі сонцезахисні окуляри. Ренді сидить за кермом, дивлячись вперед, а Сінді посміхається в камеру. Романтичне фото Кроуфорд підписала коротко: "Недільна поїздка".

А фанати почали бурхливо коментувати свою улюблену пару: "Прекрасна жінка", "Приваблива!", "Така красива", "Красива", "Немов кадр з фільму", "Вау, як же красиво", "Крута картинка", "Ти виглядаєш прекрасно, Сінді".

Сінді Кроуфорд з чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)