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Ідеальна пара: Сінді Кроуфорд показала зворушливе фото з коханим чоловіком

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд обожнює ділитися зворушливими сімейними фото. Цього разу в об'єктиві опинився її коханий чоловік Ренді.

Стильний чорно-білий знімок викликав у мережі справжній ажіотаж.

Пара позує на тлі океану, сидячи в авто. Супермодель одягнена в піджак, стильну косинку і великі сонцезахисні окуляри. Ренді сидить за кермом, дивлячись вперед, а Сінді посміхається в камеру. Романтичне фото Кроуфорд підписала коротко: "Недільна поїздка".

А фанати почали бурхливо коментувати свою улюблену пару: "Прекрасна жінка", "Приваблива!", "Така красива", "Красива", "Немов кадр з фільму", "Вау, як же красиво", "Крута картинка", "Ти виглядаєш прекрасно, Сінді".

Сінді Кроуфорд з чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, нещодавно Сінді зробила зворушливий пост на честь дня народження чоловіка: 27-го квітня йому виповнилося 59 років. За словами супермоделі, він просто ідеальний чоловік і батько.

Також раніше фотомодель показала кадр з усіма членами своєї сім'ї.

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Новини України семьямужСінді Кроуфорд