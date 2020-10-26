Ідеальна сім'я: Світлана Тарабарова захопила мережу зворушливими знімками з чоловіком і сином

Світлана Тарабарова нещодавно вдруге стала мамою – у неї народилася донечка. А на цей раз співачка показала фото, як вона разом з чоловіком і продюсером Олексієм Бондарем та сином Іваном відпочивають разом. Доньки на цього разу Тарабарова не показала, підросте - буде веселитися з родиною!

Тарабарова показала шматочок сімейного щастя (фото: instagram.com/tarabarova/)

На знімках, які співачка показала, щаслива родина дивиться в кадр, потім тато і мама по черзі годують з ложечки свого синочка. І Світлана, і Олексій, і малюк виглядають щасливими - і радісно усміхаються.

"Переглядаючи фото в телефоні я посміхаюсь і дякую собі, що я цей момент впіймала, а всі навкруги кричали, мовляв, ну може годі фоткати, заспокойся вже!

Так от, ні - фоткати не перестану, так я є ятовую, що живу найкраще своє життя тут і зараз", - написала Тарабарова під знімками.

Фолловери тут же стали дякувати своїй улюблениці за те, що вона щедро ділиться своїми сімейними радощами з ними. А ще прихильники захопилися, яка ідеальна родина у співачки.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова в прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях" розповіла про договір з екс-бойфрендом. Після появи інтерв'ю Дантеса, в якому він згадав Світлану Тарабарову, співачку запитали про колишнього коханого. Адже стало відомо, що багато років тому у них були стосунки.