Все не так ідеально: вагітна Кайлі Дженнер і її бойфренд засвітили проблеми у відносинах

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт тільки недавно зійшлися після тривалої паузи. Результатом такого возз'єднання стала друга вагітність знаменитої бізнесвумен. У мережі Кайлі демонструє ідеальні стосунки з батьком її дітей, викладаючи спільні фото і відео.
Але в мережі активно обговорюють, що така ідилія - тільки картинка. А насправді в парі є невирішені конфлікти, які вони засвітили днями.
Так, Тревіс Скотт відправився на церемонію MTV VMA. Громадськості була оголошена версія, що його кохана Кайлі Дженнер і не збиралася відвідувати дану подію, проте причину фанатам називати не стали. Цей факт вже здався шанувальникам дивним, адже зазвичай вони із задоволенням позують на червоній доріжці.
Після цього Тревіс зробив ще один крок, який говорить про неполадки в зірковій родині. Реп-виконавець отримав нагороду за краще хіп-хоп-відео на пісню Franchise. І у своїй промові Тревіс поспішив висловити подяку всім, крім Кайлі.
"В першу чергу я хочу подякувати Богові, мамі, Стормі... (дочка музиканта від Кайлі Дженнер, - прим. ред.), всіх дивовижних фанатів, - сказав він і додав. - Перш ніж я піду, я хочу сказати, що любов - найважливіша річ, яка у нас може бути. Поширюйте любов, і все буде добре".
В останній своїй промові він згадував Кайлі і навіть назвав її "коханою дружиною". Так що, можливо, 24-річна мільярдерка і 30-річний репер дійсно посварилися.
Раніше український дизайнер Мері Фурттас розповіла про роботу з Кайлі і Кендалл Дженнер.