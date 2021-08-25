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Ідеально для відпустки: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в спокусливому платті

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер зараз перебуває на відпочинку зі своїм бойфрендом Девідом Букером. А значить, без романтичних і спокусливих пляжних постів обійтися не могло.

Новий з них американська супермодель і одна із знаменитих сестер Кардашьян-Дженнер показала кілька годин тому.

Кендалл Дженнер позує на яхті в незвичайній зеленій сукні максі з щільного трикотажу зі значним декольте і імітацією кишень. Вбрання облягає фігуру по всій довжині, а тому підкреслил всі її кращі сторони. З прикрас 25-річна модель підібрала тільки сережки і браслет. А макіяж зробила більш яскравий, ніж зазвичай. Дівчина зробила масу ефектних знімків, позуючи своєму коханому. Виглядає вона як завжди - приголомшливо, що відзначили її численні фоловери.

Кендалл Дженнер на відпочинку (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, днями Кендалл знялася повністю голою для французького бренду Jacquemus. Сама модель ще не продемонструвала дану зйомку у себе в блозі. Зате світові ЗМІ вже рознесли гарячу фотосесію по всіх порталах. Зараз в мережі активно обговорюють не тільки точену фігуру супермоделі і новинки бренду, але і меми, які з'явилися відразу ж після першої публікації.

Кендалл Дженнер в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раніше Кендалл Дженнер в велосипедках і топі похвалилася спортивною фігурою.

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