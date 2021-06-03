Ідеальне тіло до відпустки: актриса Анна Гресь розкрила секрети своїх тренувань

Спорт - сила, здається, про це знає кожен. Але часто ми лінуємося, втомилися, нам не вистачає часу або просто нам не подобається тягати залізо. Проте, здоров'я залежить від нашої активності, тож втекти від спорту зовсім не вийде.

Щоб знайти підхід до спорту, можна перетворити його в розвагу або змагання.

Що за челленджь такий?

Челендж #МояСотка з'явився в минулому році. Його придумав актор студії "Мамахохотала" Женя Янович, в якому за рік збирався відвідати 100 тренувань. Це було на початку 2020 року, коли ще ніхто не підозрював, що ми будемо сидіти вдома. Тоді ні Женя, Ні я #МоюСотку не закінчили.

Звичайно, можна займатися вдома, але в залі, з тренером, набагато простіше тренуватися. Я в цьому році, хоч і з вимушеними паузами, свою участь в челленджі вирішила продовжити. По суті, 100 тренувань за рік - це не так вже й складно, це раз в три дні ходити. Я з травня обнулила свій підрахунок в челленджі і почала його заново.

Я роблю будь-яке тренування - головне, яка це фізична активність. У свій результат я зараховую всі тренування від 30 хвилин.

У спорті головне - регулярність (фото: НЛО TV)

У мене є ще один челендж: #100днейдляпопи. Я присідаю 100 разів і виставляю відео з таким хештегом. Ось тут мене вже більше людей підтримують, особливо молоді матусі. Можна присідати не кожен день, а як виходить, але до кінця року бажано зробити 100 тренувань. Краще хоч так, ніж ніяк. Це моя філософія щодо тренувань. Навіть якщо у тебе є можливість поплавати всього 15 хвилин, краще так, ніж зовсім відмовитися від заняття.

У спорті важлива дисципліна

Я серйозно взялася за тренування, і поки мені це подобається. Я ходжу на заняття три рази в тиждень. І у мене мінімум по дві-три тренування за раз. Так як я йду на тайський бокс і на пілатес, або в басейн. Ще хочу знову ходити на танці. Також я в минулому році почала займатися вейкбордингом, трохи потеплішає - і продовжу.

Присідайте і багатійте (фото: НЛО TV)

Харчування - вкрай важливо, але іноді можна і солодке

Я намагаюся правильно харчуватися, але у мене немає строгих обмежень. У мене гарне тіло, я його люблю, воно мене теж: відгукується на тренування і не товстішає. Спасибі йому за це! Якщо мені захочеться солоденького - я куплю собі солоденького, і з'їм його без докорів сумління. Тому що якщо з'їсти навіть одну цукерку і потім себе звинувачувати за це, то 100% зайві кілограми приклеяться через негативного настрою.

Це тіло! Кім Кардашьян блиснула розкішними сідницями у відвертому бікіні

Лайфхаки для натхнення

У Артемія Лебедєва є чудова фраза з цього приводу "Як перестати лінуватися? Та ніяк, залишайтеся в ж...". Ось це, в принципі, допомагає. Є ще класний метод: 54321. Коли ти подумав, що тобі треба зробити якусь дію, промовляєш зворотний відлік і відразу починаєш його робити, допомагає з дисципліною.

У здоровому тілі - здоровий дух, розуміння цього дає великий заряд бадьорості. Рекламувати спорт взагалі немає сенсу. Всі і так знають, що це дуже корисно. Потрібно зрозуміти, що від цього залежить здоров'я, твоя життєдіяльність і кількість прожитих років. Спорт - це круто, треба просто почати займатися, потім тренування легше підуть.

Найкраще - перетворити спорт на стиль життя (фото: НЛО TV)

Як перетворити спорт на стиль життя