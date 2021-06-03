Ідеальне тіло до відпустки: актриса Анна Гресь розкрила секрети своїх тренувань

Що за челленджь такий?

Челендж #МояСотка з'явився в минулому році. Його придумав актор студії "Мамахохотала" Женя Янович, в якому за рік збирався відвідати 100 тренувань. Це було на початку 2020 року, коли ще ніхто не підозрював, що ми будемо сидіти вдома. Тоді ні Женя, Ні я #МоюСотку не закінчили.

Звичайно, можна займатися вдома, але в залі, з тренером, набагато простіше тренуватися. Я в цьому році, хоч і з вимушеними паузами, свою участь в челленджі вирішила продовжити. По суті, 100 тренувань за рік - це не так вже й складно, це раз в три дні ходити. Я з травня обнулила свій підрахунок в челленджі і почала його заново.

Я роблю будь-яке тренування - головне, яка це фізична активність. У свій результат я зараховую всі тренування від 30 хвилин.

У спорті головне - регулярність (фото: НЛО TV)

У мене є ще один челендж: #100днейдляпопи. Я присідаю 100 разів і виставляю відео з таким хештегом. Ось тут мене вже більше людей підтримують, особливо молоді матусі. Можна присідати не кожен день, а як виходить, але до кінця року бажано зробити 100 тренувань. Краще хоч так, ніж ніяк. Це моя філософія щодо тренувань. Навіть якщо у тебе є можливість поплавати всього 15 хвилин, краще так, ніж зовсім відмовитися від заняття.

У спорті важлива дисципліна

Я серйозно взялася за тренування, і поки мені це подобається. Я ходжу на заняття три рази в тиждень. І у мене мінімум по дві-три тренування за раз. Так як я йду на тайський бокс і на пілатес, або в басейн. Ще хочу знову ходити на танці. Також я в минулому році почала займатися вейкбордингом, трохи потеплішає - і продовжу.

Присідайте і багатійте (фото: НЛО TV)

Харчування - вкрай важливо, але іноді можна і солодке

Я намагаюся правильно харчуватися, але у мене немає строгих обмежень. У мене гарне тіло, я його люблю, воно мене теж: відгукується на тренування і не товстішає. Спасибі йому за це! Якщо мені захочеться солоденького - я куплю собі солоденького, і з'їм його без докорів сумління. Тому що якщо з'їсти навіть одну цукерку і потім себе звинувачувати за це, то 100% зайві кілограми приклеяться через негативного настрою.

Це тіло! Кім Кардашьян блиснула розкішними сідницями у відвертому бікіні

Лайфхаки для натхнення

У Артемія Лебедєва є чудова фраза з цього приводу "Як перестати лінуватися? Та ніяк, залишайтеся в ж...". Ось це, в принципі, допомагає. Є ще класний метод: 54321. Коли ти подумав, що тобі треба зробити якусь дію, промовляєш зворотний відлік і відразу починаєш його робити, допомагає з дисципліною.

У здоровому тілі - здоровий дух, розуміння цього дає великий заряд бадьорості. Рекламувати спорт взагалі немає сенсу. Всі і так знають, що це дуже корисно. Потрібно зрозуміти, що від цього залежить здоров'я, твоя життєдіяльність і кількість прожитих років. Спорт - це круто, треба просто почати займатися, потім тренування легше підуть.

Найкраще - перетворити спорт на стиль життя (фото: НЛО TV)

Як перетворити спорт на стиль життя