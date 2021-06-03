Идеальное тело к отпуску: актриса Анна Гресь раскрыла секреты своих тренировок

Что за челленджь такой?

Челлендж #МояСотка появился в прошлом году. Его придумал актер студии "Мамахохотала" Женя Янович, в котором за год собирался посетить 100 тренировок. Это было вначале 2020 года, когда еще никто не подозревал, что мы будем сидеть дома. Тогда ни Женя, ни я #МоюСотку не закончили.

Конечно, можно заниматься дома, но в зале, с тренером, намного проще тренироваться. Я в этом году, хоть и с вынужденными паузами, свое участие в челлендже решила продолжить. По сути, 100 тренировок за год - это не так уж сложно, это раз в три дня ходить. Я с мая обнулила свой подсчет в челлендже и начала его заново.

Я делаю любую тренировку - главное, какая это физическая активность. В свой результат я засчитываю все тренировки от 30 минут.

В спорте главное - регулярность (фото: НЛО TV)

У меня есть еще один челлендж: #100днейдляпопы. Я приседаю 100 раз и выставляю видео с таким хештегом. Вот тут меня уже больше людей поддерживают, особенно молодые мамочки. Можно приседать не каждый день, а как получается, но до конца года желательно сделать 100 тренировок. Лучше хоть так, чем никак. Это моя философия касательно тренировок. Даже если у тебя есть возможность поплавать всего 15 минут, лучше так, чем совсем отказаться от занятия.

В спорте важна дисциплина

Я серьезно взялась за тренировки, и пока мне это нравится. Я хожу на занятия три раза в неделю. И у меня минимум по две-три тренировки за раз. Так как я иду на тайский бокс и на пилатес, или в бассейн. Еще хочу опять ходить на танцы. Также я в прошлом году начала заниматься вейкбордингом, чуть-чуть потеплеет -и продолжу.

Приседайте и богатейте (фото: НЛО TV)

Питание - крайне важно, но иногда можно и сладкое

Я стараюсь правильно питаться, но у меня нет строгих ограничений. У меня хорошее тело, я его люблю, оно меня тоже: откликается на тренировки и не толстеет. Спасибо ему за это! Если мне захочется сладенького - я куплю себе сладенького, и съем его без угрызений совести. Потому что если съесть даже одну конфетку и потом себя винить за это, то 100% лишние килограммы приклеятся из-за негативного настроя.

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Лайфхаки для вдохновения

У Артемия Лебедева есть замечательная фраза по этому поводу «"Как перестать лениться? Да никак, оставайтесь в ж…". Вот это, в принципе, помогает. Есть еще классный метод: 54321. Когда ты подумал, что тебе надо сделать какое-то действие, проговариваешь обратный отсчет и сразу начинаешь его делать, помогает с дисциплиной.

В здоровом теле- здоровый дух, понимание этого дает большой заряд бодрости. Рекламировать спорт вообще нет смысла. Все и так знают, что это очень полезно. Нужно понять, что от этого зависит здоровье, твоя жизнедеятельность и количество прожитых лет. Спорт - это круто, надо просто начать заниматься, потом тренировки легче пойдут.

Лучше всего - превратить спорт в стиль жизни (фото: НЛО TV)

Как превратить спорт в стиль жизни