В ідеальній формі: 44-річна Мілла Йовович в топі і легінсах захопила мережу спортивною фігурою

Мілла Йовович любить ділитися з фанатами секретами своєї краси. Знаменитість регулярно розповідає про своїх б'юті-відкриття, раціон і спосіб життя, які дозволяють їй виглядати настільки молодо. А цього разу зірка "П'ятого елемента" вирішила розкрити секрет своєї стрункої фігури.

Мама трьох дітей виклала в мережу ролик із спортзалу, де займається разом зі своїм тренером. Актриса присідає зі значного виду гантелями. Одягнена вона в крихітний топ на тонких бретельках, а також чорні легінси. А тому від очей шанувальників не могло сховатися її струнке накачане тіло. У підпису Мілла докладно розповіла про ролик. Виявляється, це одне з тренувань, які Йовович відвідувала перед початком зйомок у новому фільмі свого чоловіка, де зіграла головну роль – "Мисливець на чудовиськ". За словами Мілли, ці заняття не просто повернули її в форму після двох вагітностей, а буквально зробили іншою людиною.

Мілла показала свої тренування (відео: instagram.com/millajovovich)

"ПОНАД 50 мільйонів переглядів трейлера @monsterhuntermovie на всіх платформах! Дякую всім за неймовірну підтримку! Ось невеликий відеоролик про те, як я тренуюся з чудовим @nicrasenti в Південній Африці для фільму. Ми вставали щоранку о 4-й годині, тренувалися протягом години, а потім я сідала в крісло для макіяжу. Слава богу, мій персонаж вже виглядав так, як ніби вона пройшла через війну, тому що до того часу, коли ми починали, я завжди була такою зпітнілою!

Під час цієї постановки я увійшла в кращу форму у своєму житті. На той момент у мене вже було двоє дітей, але я перетворила себе в боса. Я була здоровою, піджарою, сильною, дотримувалася дієти. Моя дисципліна була неймовірною, і це дало мені впевненість і перевагу, щоб відчути, що я можу захопити світ! Я багато працювала, і це змусило мене відчути, що на той момент ніхто не був більш кваліфікований, ніж я, щоб знятися в такому фільмі. Я заробила це. І це поклало початок нового набору звичок і нового образу мислення, які змусили мене зрозуміти, що не можна знайти упевненість, не доклавши зусиль. Тепер, після дитини №3, мені потрібно знову повернутися в цей простір мислення. Я звертаюся до тебе, @theetiffmarie! Мені потрібно повернутися в програму! Більше ніяких виправдань. Тепер я йду їсти чіпси і подумати про це", – написала Мілла з властивою їй жартівливій манерою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дочка Міли захопила схожістю зі своєю знаменитою мамою.