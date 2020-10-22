В идеальной форме: 44-летняя Милла Йовович в топе и легинсах восхитила сеть спортивной фигурой

Милла Йовович любит делиться с фанатами секретами своей красоты. Знаменитость регулярно рассказывает о своих бьюти-открытиях, рационе и образе жизни, которые позволяют ей выглядеть столь молодо. А в этот раз звезда "Пятого элемента" решила раскрыть секрет своей стройной фигуры.

Мама троих детей выложила в сеть ролик из спортзала, где занимается вместе со своим тренером. Актриса приседает с внушительного вида гантелями. Одета она в крошечный топ на тонких бретельках, а также черные легинсы. А потому от глаз поклонников не могло скрыться ее стройное накачанное тело. В подписи Милла подробно рассказала о ролике. Оказывается, это одна из тренировок, которые Йовович посещала перед началом съемок в новом фильме своего мужа, где сыграла главную роль – "Охотник на чудовищ". По словам Миллы, эти занятия не просто вернули ее в форму после двух беременностей, а буквально сделали другим человеком.

Милла показала свои тренировки (видео: instagram.com/millajovovich)

"БОЛЕЕ 50 миллионов просмотров трейлера @monsterhuntermovie на всех платформах! Всем спасибо за невероятную поддержку! Вот небольшой видеоролик о том, как я тренируюсь с замечательным @nicrasenti в Южной Африке для фильма. Мы вставали каждое утро в 4 часа, тренировались в течение часа, а затем я садилась в кресло для макияжа. Слава богу, мой персонаж уже выглядел так, как будто она прошла через войну, потому что к тому времени, когда мы начинали, я всегда была такой вспотевшей!

Во время этой постановки я вошла в лучшую форму в своей жизни. На тот момент у меня уже было двое детей, но я превратила себя в босса. Я была здоровой, поджарой, сильной, придерживалась диеты. Моя дисциплина была невероятной, и это дало мне уверенность и преимущество, чтобы почувствовать, что я могу захватить мир! Я много работала, и это заставило меня почувствовать, что на тот момент никто не был более квалифицирован, чем я, чтобы сняться в таком фильме. Я заработала это. И это положило начало новому набору привычек и новому образу мышления, которые заставили меня понять, что нельзя обрести уверенность, не приложив усилий. Теперь, после ребенка №3, мне нужно снова вернуться в это пространство мышления. Я обращаюсь к тебе, @theetiffmarie! Мне нужно вернуться в программу! Больше никаких оправданий. Теперь я иду есть чипсы и подумать об этом", – написала Милла со свойственной ей шутливой манерой.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Миллы восхитила схожестью со своей знаменитой мамой.