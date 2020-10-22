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Без макіяжу і фільтрів: Надя Дорофєєва показала своє справжнє обличчя

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 12:30
Без макіяжу і фільтрів: Надя Дорофєєва показала своє справжнє обличчя Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Співачка похвалилася красою без макіяжу

Надя Дорофєєва днями показала шанувальникам стильний осінній образ, а сьогодні співачка вирішила продемонструвати свій макіяж, точніше – його відсутність. Надя влаштувала день "без фільтрів і всіх справ" і показала в сторіс свого Instagram "справжнє обличчя".

На коротенькому відео Дорофєєва демонструє ідеальну чисту шкіру без натяку на тональний крем або помади з тушшю. Надя світиться красою і без додаткових "прикрас".

Без макіяжу і фільтрів: Надя Дорофєєва показала своє справжнє обличчяНадя Дорофєєва влаштувала день без фільтрів (скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Давайте влаштуємо День натюрель? Відзначайте мене на своїх фото без макіяжу", - написала співачка.

Дівчата-прихильниці з радістю долучилися до флешмобу і стали відзначати Дорофєєву на своїх натуральних фото, а Надя ділитися знімками та відео.

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва та її партнер по групі Позитив проговорилися про інтимне: парочка зізналася, що вони близькі.

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