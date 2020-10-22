Без макіяжу і фільтрів: Надя Дорофєєва показала своє справжнє обличчя

Співачка похвалилася красою без макіяжу

Надя Дорофєєва днями показала шанувальникам стильний осінній образ, а сьогодні співачка вирішила продемонструвати свій макіяж, точніше – його відсутність. Надя влаштувала день "без фільтрів і всіх справ" і показала в сторіс свого Instagram "справжнє обличчя".

На коротенькому відео Дорофєєва демонструє ідеальну чисту шкіру без натяку на тональний крем або помади з тушшю. Надя світиться красою і без додаткових "прикрас".

Надя Дорофєєва влаштувала день без фільтрів (скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Давайте влаштуємо День натюрель? Відзначайте мене на своїх фото без макіяжу", - написала співачка.

Дівчата-прихильниці з радістю долучилися до флешмобу і стали відзначати Дорофєєву на своїх натуральних фото, а Надя ділитися знімками та відео.

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва та її партнер по групі Позитив проговорилися про інтимне: парочка зізналася, що вони близькі.