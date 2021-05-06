Ікона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукні

Сінді позує на знімках у двох вишуканих сукнях в підлогу: чорній напівпрозорій і сріблястій іскристій. На фото вона постала в супроводі самого майстра: він обожнює дружити з зірками і часто виходить з ними на червону доріжку.

Сінді Кроуфорд у браннях від Олів'є Рустена (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Мої улюблені моменти @BALMAIN з нагоди 10-річного ювілею @olivier_rousteing в якості креативного директора Будинку. З любов'ю, Olivier", - написала Кроуфорд.

Образи Кроуфорд захопили фанатів, які в період пандемії відвикли від такої розкоші. "Так чудово, що не передати словами", "Все, що я можу сказати, це вау!", "Одна з багатьох речей, які мені в тобі подобаються, - це те, що ти завжди така впевнена в собі", "Я люблю тебе @cindycrawford, спасибі за те, що ти є найпрекраснішим джерелом натхнення", "Ідеальна", - не можуть нахвалитися вони.