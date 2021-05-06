RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ікона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукні

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд вирішила нагадати світові, що її канонічна краса не в'яне. Зірка зібрала свої розкішні виходи з червоних доріжок, які створював для неї Олів'є Рустен.

Публікацію вона присвятила ювілею модельєра на посаді креативного директора модного будинку, який ось уже 10 років одягає знаменитостей по всьому світу.

Сінді позує на знімках у двох вишуканих сукнях в підлогу: чорній напівпрозорій і сріблястій іскристій. На фото вона постала в супроводі самого майстра: він обожнює дружити з зірками і часто виходить з ними на червону доріжку.

Сінді Кроуфорд у браннях від Олів'є Рустена (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Мої улюблені моменти @BALMAIN з нагоди 10-річного ювілею @olivier_rousteing в якості креативного директора Будинку. З любов'ю, Olivier", - написала Кроуфорд.

Образи Кроуфорд захопили фанатів, які в період пандемії відвикли від такої розкоші. "Так чудово, що не передати словами", "Все, що я можу сказати, це вау!", "Одна з багатьох речей, які мені в тобі подобаються, - це те, що ти завжди така впевнена в собі", "Я люблю тебе @cindycrawford, спасибі за те, що ти є найпрекраснішим джерелом натхнення", "Ідеальна", - не можуть нахвалитися вони.

Раніше Сінді привітала з днем народження свого коханого чоловіка, з яким вона щаслива вже багато років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України молодежькрасотамодель