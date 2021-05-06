Икона красоты: 55-летняя Синди Кроуфорд блистает в роскошном вечернем платье

Синди позирует на снимках в двух изысканных платьях в пол: черном полупрозрачном и серебристом искрящемся. На фото она предстала в сопровождении самого мастера: он обожает дружить со звездами и часто выходит с ними на красную дорожку.

Синди Кроуфорд в нарядах от Оливье Рустена (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Мои любимые моменты @BALMAIN по случаю 10-летнего юбилея @olivier_rousteing в качестве креативного директора дома. С любовью, Olivier", - написала Кроуфорд.

Образы Кроуфорд восхитили фанатов, которые в период пандемии отвыкли от такой роскоши. "Так великолепно, что не передать словами", "Все, что я могу сказать, это вау!", "Одна из многих вещей, которые мне в тебе нравятся, - это то, что ты всегда такая уверенная в себе", "Я люблю тебя @cindycrawford, спасибо за то, что ты являешься самым прекрасным источником вдохновения", "Идеальна", - не могут нахвалиться они.