Ілона Гвоздьова разом з сім'єю прикрасила ялинку і замилувала красивими фото

Середина грудня, а це значить, що все активно готуються до Нового року. І українські зірки вже теж приступили до вибору або процесу прикрашання новорічно-різдвяної ялинки. Не стала винятком і українська хореограф Ілона Гвоздьова. Цього року вона вперше відзначає Новий рік в якості двічі мами – п'ятирічної дочки Рії і двомісячного сина Домініка. Свою ялинку сім'я Ілони прибирала в повному складі разом з чоловіком Іваном, адже для них це вже традиція.

"Наряджати ялинку – це наш сімейний ритуал, який всіх зближує. Це до сліз зворушливо. В процесі ми можемо з'їсти пару мандарин, цукерок, все бігаємо, сміємося, веселимося, слухаємо музику", – поділилася переможниця "Танців з зірками 2018".

Ілона Гвоздьова вже прикрасила ялинку

Ялинка в зимові свята стоїть в кожному будинку. Єдине питання – жива чи штучна? В цьому році в будинку Ілони вона буде змішана.

"Вперше за 11 років спільного життя з чоловіком ми поставили штучну ялинку. Вирішили зробити ні мені, ні йому – вставили ще живі гілочки, щоб був такий живий справжній запах. Для мене принципово – красиво прикрасити ялинку. А з живою, на жаль, так виходить не завжди. Адже вона обсипається, гілки опускаються, іграшки скочуються. Тому я вирішила вже раз купити штучну, щоб вона щороку була однаково гарна. Новорічні іграшки ми не купували, у нас їх багато залишилося з минулих років. Але символ року Бик все ж купили. Також повісили новий оберіг на двері", – розповіла зірка.

Як виявилося, крім кімнати, де стоїть ялинка, танцівниця ще любить прикрашати і святково декорувати і інші кімнати в будинку.

"Також я ще прикрашаю всі кімнати, розвішую кольорові гірлянди, кульки, кожна кімната індивідуальна. А у Рії взагалі є своя натуральна ялинка", – здивувала Ілона.

У Ілони в будинку вже святковий настрій

Раніше незрівнянна Гвоздьова змусила шанувальників ностальгувати своїм відео з "Танців з зірками".