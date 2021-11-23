"Імператриця!"Леся Нікітюк з розкішним декольте і в перлах захопила фото зі спальні

Леся Нікітюк подорожує по Італії і активно проводить час у поїздці. Вона вже встигла пополювати на трюфелі у Тоскані, а тепер перебралася до Флоренції, де зупинилася в розкішному готелі, що більше нагадує інтер'єрами палац.

В Instagram вона показала будуарне фото в образі вишуканої леді.

Леся сидить за столом в розкішних інтер'єрах в стилі бароко. На ній корсетний топ з чорного оксамиту, що підкреслив лінію декольте, і нитка перлів на шиї, у вухах – звисаючі золоті сережки. Волосся акуратно зібране ззаду. Перед ведучою стоїть чашка чаю на дзеркальному великому підносі.

Леся Нікітюк підкорила вишуканим образом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На фото можна без зусиль розглянути деталі інтер'єру і оздоблення кімнати. Будуарна спальня з оксамитовим диваном-банкеткою, вишуканою люстрою і ліжком з балдахіном.

"І нащо мені те кольє Булгарі, коли є своє ... розкішне і на 55 900€ дешевше. Всім ще раз привіт з Флоренції, тут надихає кожен сантиметр!"- поділилася враженнями Леся.

Кольє виявилося прикрасою власного бренду Лесі - Samaшила. Вартість прикраси з натуральних перлів – 1700 грн.

"Княгиня Ле", - підписала фото Лесі Еліна Світоліна. У коментарях юзери по достоїнству оцінили вишуканий образ зірки в розкішних інтер'єрах.

Супер... вишукано і ніжно

Сама розкіш

Фото, як картина середніх віків. Леся королева

Красуня, як завжди на висоті

Імператриця прямо

Світська левиця

Ти красивіше всіх кольє

Раніше Леся Нікітюк зі сльозами на очах приміряла дорогу коштовність відомого бренду. На відео чоловік в рукавичках акуратно знімає з шиї ведучої прикрасу, а вона не може стримати сліз і буквально чіпляється за блискуче камінням кольє Bulgari.

Так що новий ролик став своєрідною відповіддю після примірки недоступної коштовності.