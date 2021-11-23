"Імператриця!"Леся Нікітюк з розкішним декольте і в перлах захопила фото зі спальні

Леся Нікітюк подорожує по Італії і активно проводить час у поїздці. Вона вже встигла пополювати на трюфелі у Тоскані, а тепер перебралася до Флоренції, де зупинилася в розкішному готелі, що більше нагадує інтер'єрами палац.
В Instagram вона показала будуарне фото в образі вишуканої леді.
Леся сидить за столом в розкішних інтер'єрах в стилі бароко. На ній корсетний топ з чорного оксамиту, що підкреслив лінію декольте, і нитка перлів на шиї, у вухах – звисаючі золоті сережки. Волосся акуратно зібране ззаду. Перед ведучою стоїть чашка чаю на дзеркальному великому підносі.
Леся Нікітюк підкорила вишуканим образом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На фото можна без зусиль розглянути деталі інтер'єру і оздоблення кімнати. Будуарна спальня з оксамитовим диваном-банкеткою, вишуканою люстрою і ліжком з балдахіном.
"І нащо мені те кольє Булгарі, коли є своє ... розкішне і на 55 900€ дешевше. Всім ще раз привіт з Флоренції, тут надихає кожен сантиметр!"- поділилася враженнями Леся.
Кольє виявилося прикрасою власного бренду Лесі - Samaшила. Вартість прикраси з натуральних перлів – 1700 грн.
"Княгиня Ле", - підписала фото Лесі Еліна Світоліна. У коментарях юзери по достоїнству оцінили вишуканий образ зірки в розкішних інтер'єрах.
Раніше Леся Нікітюк зі сльозами на очах приміряла дорогу коштовність відомого бренду. На відео чоловік в рукавичках акуратно знімає з шиї ведучої прикрасу, а вона не може стримати сліз і буквально чіпляється за блискуче камінням кольє Bulgari.
Так що новий ролик став своєрідною відповіддю після примірки недоступної коштовності.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк у шовковому халатику спокусила мережу.