Індійська богиня: 54-річна Сальма Хайєк у спокусливому вбранні підірвала мережу ідеальним тілом

Сальма Хайєк обожнює шокувати мережу своїм молодим зовнішнім виглядом і красою. Улюблена забава 54-річної актриси - підбирати відверті фото в купальниках і стильних вбраннях, постити в мережу і отримувати хвилю захоплень. Нова подібна публікація вийшла вдалою, як завжди.

Сальма в новому вбранні (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма вирішила відзначити новий успіх свого блогу - кількість фоловерів там тепер стало дорівнювати 17 мільйонам. Зірка висловила свою любов фанатам, подарувавши їм чергову порцію гарячих фото. Сальма позує в спокусливому платті з ефектним ліфом. Завдяки вирізу на грудях, спині і з боків воно вигідно підкреслило всі достоїнства розкішного тіла знаменитості.

Доповнили образ перлинне намисто, сережки з камінням, стильна зачіска та макіяж. В цілому образ Хайєк нагадує індійську богиню або ж танцівницю. Виглядає спекотна актриса неймовірно! Сальма гуляє посеред тропічної природи, і її вбрання чудово гармонує з навколишніми свіжими фарбами.

"Прекрасна і сексуальна", "Я закоханий у це плаття", "Це правда чудово, правда", "Прекрасна", "Ми тебе любимо", - пишуть фанати, не приховуючи почуттів.

Нагадаємо, Сальма минулого разу приміряла сукню-комбінацію на тонких бретелях, яка допомогла показати її видатний бюст у найбільш вдалому світлі.