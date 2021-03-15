Іноді можна: Настя Каменських без макіяжу показала, як порушує дієту

Настя сидить на кухні в сірому свитшоті, а перед нею стоїть тарілка млинців з шоколадним топінгом. Артистка явно насолоджується солодким блюдом - навіть висунула язичок від задоволення!

Настя Каменських наготувала млинців і порушила свою дієту (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зазначила, що не їла млинці вже кілька років, а вона їх дуже любить. Тому вона вирішила влаштувати собі cheat day.

"Так виглядає моє "іноді можна". Адже до цього останній раз готувала і їла млинці кілька років тому. Мені здається, всі їх люблять. І я не виняток! Тому сьогодні у мене cheat day. А взагалі я рада, що я прийшла до того, що я можу більш м'яко і розслаблено ставитися до обмежень в харчуванні, які я раніше собі практично не дозволяла. Тепер я з більшою легкістю дозволяю собі cheat days, а іноді навіть і cheat hours", - поділилася співачка.

Підписники підтримали Настю і відзначили в коментарях, що теж дозволяють собі іноді розслабитися, а такій красуні, як вона, і зовсім не варто турбуватися.