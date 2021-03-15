Иногда можно: Настя Каменских без макияжа показала, как нарушает диету

Настя сидит на кухне в сером свитшоте, а перед ней стоит тарелка блинов с шоколадным топингом. Артистка явно наслаждается сладким блюдом - даже язычок высунула от удовольствия!

Настя Каменских наготовила блинов и нарушила свою диету (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских отметила, что не ела блины уже несколько лет, а она их очень любит. Поэтому она решила устроить себе cheat day.

"Так выглядит мое "иногда можно". Ведь до этого последний раз готовила и ела блинчики несколько лет назад. Мне кажется, все их любят. И я не исключение! Поэтому сегодня у меня cheat day. А вообще я рада, что я пришла к тому, что я могу более мягко и расслабленно относиться к ограничениям в питании, которые я раньше себе практически не позволяла. Теперь я с большей легкостью позволяю себе cheat days, а иногда даже и cheat hours", - поделилась певица.

Подписчики поддержали Настю и отметили в комментариях, что тоже позволяют себе иногда расслабиться, а такой красотке, как она, и вовсе не стоит беспокоиться.