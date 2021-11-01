Ірина Федишин в купальнику вихваляється апетитними формами на пляжних фото
Популярна українська співачка Ірина Федишин похизувалася формами на пікантних і гарячих фотографіях з відпочинку у Туреччині.
Світлини, які відразу взялися коментувати шанувальники зірки, артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
"Кого сюди телепортувати?" - підписала знімки 34-річна Ірина, яка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником виховує двох дітей.
Краса Ірини Федишин не лишає байдужим її підписників (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Відомо, що співачка відпочиває в Кемері, де "прекрасна природа і багато сюрпризів".
Цікаво й те, що Ірина з родиною вже відпочивали у цьому готелі три роки тому.
Але згадала про це зірка лише тоді, коли заселилася у номер.
От як буває - курйози трапляються навіть там, де на них не чекаєш.
Ірина Федишин відпочиває у Кемері (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
"У готелі, який ми обрали, - для діток справжній рай. Довго розповідати, але хто слідкує, той може побачити у сторіс, як круто ми тут проводимо час. Це справжній турецький Діснейленд з найбільшим парком атракціонів та аквапарком. Дуже багато розваг", - розповіла Ірина.
Ірина Федишин відпочиває з родиною у Туреччині (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Раніше Федишин вразила формами на відео зі спортзалу.
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