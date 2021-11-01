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Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Новина українською →
Турция, Понедельник 01 ноября 2021 17:49
Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото Ирина Федишин похвалилась аппетитными формами (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Юлия Бойко

Популярная украинская певица Ирина Федишин похвасталась формами на пикантных и горячих фотографиях с отдыха в Турции.

Фотографии, которые сразу взялись комментировать поклонники звезды, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Кого сюда телепортировать?" - подписала снимки 34-летняя Ирина, которая вместе со своим мужем Виталием Човником воспитывает двоих детей.

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Красота Ирины Федишин не оставляет равнодушным ее подписчиков (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Известно, что певица отдыхает в Кемере, где "прекрасная природа и много сюрпризов".

Интересно и то, что Ирина с семьей уже отдыхали в этом отеле три года назад.

Но вспомнила об этом звезда лишь тогда, когда заселилась в номер.

Вот как бывает - курьезы случаются даже там, где их не ждешь.

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фотоИрина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Ирина Федишин отдыхает в Кемере (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"В отеле, который мы выбрали, - для деток настоящий рай. Долго рассказывать, но кто следит, тот может увидеть у сторис, как круто мы здесь проводим время. Это настоящий турецкий Диснейленд с самым большим парком аттракционов и аквапарком. Очень много развлечений", - рассказала Ирина.

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Ирина Федишин отдыхает с семьей в Турции (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Раньше Федишин поразила формами на видео из спортзала.

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