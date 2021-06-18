Ірина Шейк веселиться з екс-бойфрендом на тлі чуток про роман з Каньє Уестом

Так, днями 35-річну Шейк і 46-річного Купера знову помітили на вулицях Нью-Йорка. Пара, яка спільно виховує дочку Лею і робить все заради неї, зустрілася, щоб провести час всією сім'єю. Вони про щось захоплено розмовляли, багато сміялися і виглядали щасливими.

Ірина Шейк і Бредлі Купер з донькою на прогулянці (фото: instagram.com/thehollywoodpipeline)

Ірина, як завжди, постаралася підібрати вбрання, гідне подіуму. Вона була одягнена в широкі розкльошені штани, а також білу футболку з незвичайним принтом у вигляді риб'ячих хвостів. Бредлі вибрав для прогулянки світлі штани і темно-синю сорочку. А дитину знову вбрали в маленьку принцесу - вона йшла по вулиці в рожевому платтячку з пишними рукавами і оборками.