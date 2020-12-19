Іскра виникла на початку шоу: "Холостячка" Мішина відповіла хейтерам свого обранця

"Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі шоу вибрала з усіх претендентів на її серце 34-річного гумориста і ведучого Олександра Эллерта. При цьому її вибір не збігся з багатьма її прихильницями, які залишили невтішні коментарі.

Актриса зазначила, що їй було боляче читати велику кількість образливих коментарів на свою адресу через її вибір у фіналі шоу. При цьому вона підкреслила, що пішла за велінням серця. Про це Мішина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Пішовши на проєкт, я ризикнула всім, оголивши свою душу і пообіцявши собі і вам чесну історію. Я зробила все, що залежало від мене і в тому числі була чесна у фіналі, перед багатомільйонною аудиторією", - написала вона.

Мішина також зізналася, що це був не легкий шлях ні для неї, ні для чоловіків. Але коли в справу вступають емоції і почуття, то важко покладатися тільки на логіку.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Якщо вже бути зовсім відвертою, я увійшла в ті двері, яка відкрилася мені з найпершої зустрічі. Багато хто з вас справедливо помітили, що іскра між мною і моїм обранцем виникла ще в самому початку шоу. Так і моєю метою, коли я йшла на проєкт, було пізнати себе, пізнати інших чоловіків, побачити їх і усвідомити в душі свої справжні бажання і очікування. Я свідомо йшла на зближення з тими, хто відгукнувся, щоб дізнатися про себе і них як можна краще. І хочеться вам цього чи ні, це і є суть цього реаліті", - зазначила актриса.

Ксенія, як і більшість жінок, хоче, щоб її любили, піклувалися, захищали і оберігали, але в першу чергу, вона йшла на проєкт за любов'ю.

"Проєкт показав мені одну важливу річ: я самодостатня особистість, і чоловік для мене перш за все така ж особистість, а не закриття дефіцитів у моєму житті", - написала переможниця "Танців з зірками 2019".

Вона також закликала жінок бути добрішими один до одного.

Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" розповів, чому "не склеїлося" з Мішиною.

Раніше учасник, що вибув "Холостячки" зробив зізнання про дівчину за межами проєкту.