Щирість і краса: Наталя Могилевська змінила колір волосся і зачіску заради нового проекту
Українська співачка Наталія Могилевська взяла участь у новому фотопроекті "Аркур. Натхнення".
Відео з нового проекту співачка показала у себе в Instagram.
Для зйомок співачка навіть пішла на зміни в зовнішності: Наталія перефарбувалася в темний колір волосся з блонда, а також змінила зачіску.
"Новий проект для вас, мої улюблені! Ловіть. "Аркур. Натхнення" - проект celebrity -фотографа Ростислава Ріпки. Квінтесенція кінематографа і фотомистецтва, присвячений музам українського шоу-бізнесу - легендарним, великим, талановитим жінкам, які протягом багатьох років надихають мільйони українців. Спасибі, Ростик. Мені дуже приємно бути в цьому прекрасному списку", - написала співачка під відео.
Наталя Могилевська (скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Шанувальникам припав до душі новий стиль Наталії, вони засипали співачку компліментами в коментарях під відео:
- Неймовірно талановита, искрення і красива. Люблю. Новий образ, як завжди, ідеальний! Зачіска і колір волосся
- Дуже вдало змінили колір, дуже жіночно і гарно
- Наталя, ви неймовірно талановита і красива. Я не перестаю вами захоплюватися. Обожнюю вашу творчість і вас особисто
Нагадаємо, Наталя Могилевська показала, як проводить вихідні - довірте цю справу чоловікові.