Виконавця ролі Містера Біга звинуватили у зґвалтуванні двох жінок. Актор все заперечує

Дівчина на ім'я Лілі познайомилася з актором у 2015-му, коли працювала офіціанткою у клубі. Кріс Норт запросив її на вечерю до знаменитого нью-йоркського ресторану, а потім покликав до себе додому. Лілі вирушила з ним, але за її словами, близькість не входила до її планів. Тоді як Норт наполягав і не звертав уваги на протести.

Кріс Норт та Керрі Бредшоу (фото: кадр із серіалу "І просто так")

Друга жертва, яка назвалася Зої, зустрілася з Крісом у 2004 році, їй на той момент було 22. Актор роздобув її телефон та фліртував із нею, а пізніше запросив у басейн до себе додому у Західному Голлівуді. Дівчина прийняла запрошення та навіть відповіла на поцілунок. Але, як і попередня жінка, протестувала проти сексу, тоді як Кріс ігнорував це і навіть відмовився використати презерватив. Після того, що сталося, Зої розповіла все другу, який відвіз її до лікарні. Хлопець підтвердив інформацію. Але у клініці підтверджень знайти не вдалося.

Кріс Нот та його дружина Тара Вілсон (фото: Getty Images)

Кріс Нот уже прокоментував ситуацію. Актор спростував звинувачення та наголосив, що для нього "ні" завжди означає "ні".

"Наші зустрічі проходили за взаємною згодою. Важко не поставити питання про момент, коли спливли ці історії. Я не можу знати напевно, чому про це заговорили саме зараз, але точно знаю одне: я не нападав на цих жінок", – заявив Кріс.

Скандальні заяви вже вплинули на роботу актора. Компанія Peloton, яка випустила ролик за участю актора після виходу першої серії серіалу "І просто так", видалила відео.