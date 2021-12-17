Исполнителя роли Мистера Бига обвинили в изнасиловании двух женщин. Актер все отрицает

Девушка по имени Лили познакомилась с актером в 2015-м, когда работала официанткой в клубе. Крис Норт пригласил ее на ужин в знаменитый нью-йоркский ресторан, а затем позвал к себе домой. Лили отправилась с ним, но по ее словам, близость не входила в ее планы. Тогда как Норт настаивал и буквально не обращал внимания на протесты.

Крис Норт и Кэрри Брэдшоу (фото: кадр из сериала "И просто так")

Вторая жертва, которая назвалась Зои, встретилась с Крисом в 2004 году, ей на тот момент было 22. Актер раздобыл ее телефон и флиртовал с ней, а позже пригласил в бассейн к себе домой в Западном Голливуде. Девушка приняла приглашение и даже ответила на поцелуй. Но, как и предыдущая женщина, возражала против секса, тогда как Крис игнорировал ее протесты и даже отказался использовать презерватив. После случившегося Зои рассказала все другу, который отвез ее в больницу. Парень подтвердил информацию изданию. Но в клинике подтверждений найти не удалось.

Крис Нот и его жена Тара Уилсон (фото: Getty Images)

Крис Нот уже прокомментировал ситуацию. Актер опроверг обвинения и подчеркнул, что для него "нет" всегда значит "нет".

"Наши встречи проходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о моменте, когда всплыли эти истории. Я не могу знать наверняка, почему об этом заговорили именно сейчас, но точно знаю одно: я не нападал на этих женщин", – заявил Крис.

Скандальные заявления уже повлияли на работу актера. Компания Peloton, которая выпустила ролик с участием актера после выхода первой серии сериала "И просто так", удалила видео.