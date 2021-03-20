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Звести спілкування до мінімуму: спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 16:37
Звести спілкування до мінімуму: спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик нещодавно перенесла коронавірус і зараз активно відновлюється. Знаменитість визнала, що хвороба її буквально підкосила, але вона сповнена енергії і ентузіазму і поступово повертається до звичного темпу життя. А попутно ведуча тішить шанувальників новими яскравими фото і своїми мотивуючими постами.

На знімках в Instagram Лілія позує в оригінальній срібній сукні з прозорою вставкою зверху і відкритою спиною.

Образ доповнюють довгі білосніжні сережки-китиці. Макіяж – легкий, весняний в ніжних рожевих тонах. Волосся ніби нарочито недбало зібране ззаду.

Лілія привітала шанувальників з міжнародним Днем щастя, який святкують 20 березня і розповіла про власні правила, які допомагають їй відчувати це почуття.

"Не дошкуляти, не підвищувати голос, не брехати, сприймати людину такою, як вона є, а якщо ця людина "не ваша", то звести спілкування з нею до мінімуму, а не пліткувати; вислухати, підтримати і виговоритися, коли відчуваєш, що це необхідно тобі, мати небагато, але близьких і перевірених "своїх" людей, а ще - кожен день сприймати як кращий і робити все, щоб він таким і був Це - мої основні правила щастя!" - поділилася ведуча.

Звести спілкування до мінімуму: спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя

Звести спілкування до мінімуму: спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя

Звести спілкування до мінімуму: спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя

Лілія Ребрик підкорила оригінальним вбранням (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я ніколи не втомлюся говорити, що єдине, чим я зобов'язана собі і рідним - це бути щасливою. Будьте і ви такими! Завжди. Кожен день. Кожну мить! І щоб нічого цього не заважало!" - звернулася вона з побажання до шанувальників.

Нагадаємо. що раніше Лілія Ребрик показала щасливе фото з чоловіком Андрієм Диким.

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