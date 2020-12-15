Він змінив моє життя: Надя Дорофєєва зробила відверте зізнання під кінець року
Надя Дорофєєва нещодавно почала сольну кар'єру. Зірка представила нову роботу під назвою gorit. Трек буквально моментально злетів на вершини самих просунутих чартів світу, з цього приводу Надя на сьомому небі від щастя. Але це не означає, що зміни далися їй легко.
Дорофєєва поділилася фото, на якому вона сидить у знаменитому червоному кріслі -наставника "Голосу країни", і зізналася у найпотаємнішому. Виявляється, всі зміни були не дарма - адже співачка перезавантажилась і тепер готова ділитися абсолютно новою енергією зі своїми численними шанувальниками. А особливо - з початківцями-співаками і співачками.
"Перезавантаження - слово мого року. Він змінив моє життя і зарядив мене неймовірною енергією, якої я ділюся зі своїми слухачами і глядачами, а тепер буду рада поділитися з командою DOROFEEVA в 11 сезоні "Голосу країни", - написала Дорофєєва в своєму мікроблозі.
Вона додала, що чекає у своїй команді голоси сучасності, а також трендових digital-персонажів і талановитих артистів.
"Мої люди, я чекаю вас в одному з червоних крісел!", - заявила Надія.
Також співачка не забула порадіти своїм талановитим колегам, написавши, що вона шалено щаслива розділити місію пошуку нових суперзірок з крутими наставниками: з Монатиком, Тіною Кароль та Олегом Вінником.
"Любимо і обіймаємо", "Вболіваємо за твою команду", "Дорофєєва, ти завжди гориш", "Найкраща ведуча в історії проекту", - не стримували свого захоплення шанувальники Дорофєєвої.
Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва підірвала своїх шанувальників TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні - і раптом її нігті загоряються. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!