Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку

Ведуча ТСН спровокувала бурхливу реакцію українських глядачів незвичайним вчинком
Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН, у прямому ефірі потрапила в незручну ситуацію. Коли вона сиділа в студії за столом, зняла підбори, і цей конфуз потрапив в кадр. Пильні глядачі звичайно ж помітили, що щось пішло не так під час сюжету про погані дороги України.
Скріни з Соломією і туфлями на шпильці відразу розлетілися по соцмережах. При цьому такий конфуз викликав не хейт, а швидше розуміння, підтримку. Особливо співчували телеведучій жінки, які знають, що таке підбори.
Скріншот коментарів
Шанувальники навперебій стали ділитися схожими історіями.
Скріншот коментарів
Телеведуча каже, що вона ще не до кінця звикла до нової студії і ще не "подружилася" зі столом, який встановлений на рухомій підлозі.
"Забула і не наділа. Жінки часто під столом знімають туфлі на підборах. Казуси в прямому ефірі бувають, але не завжди помітні глядачам. Отримала багато повідомлень в директ від уважних підписників! Дякую за підтримку і розуміння! Ви мої крила! Сьогодні буду уважніше і постараюся подружитися зі столом у студії", - написала в своєму Instagram ведуча.
Нижче той самий сюжет, підводку для якого Соломія читала без взуття.
Соломія Вітвіцька зняла туфлі в прямому ефірі (відео: ТСН)
Раніше ми писали, що Соломія з чоловіком дуже хочуть дітей. Вони в Владом Кочатковим познайомилися на одному з робочих корпоративів 8 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.