Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире, но это вызвало улыбку

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН, в прямом эфире попала в неловкую ситуацию. Когда она сидела в студии за столом, сняла каблуки, и этот конфуз попал в кадр. Бдительные зрители конечно же заметили, что что-то пошло не так во время сюжета про плохие дороги Украины.

Скрины с Соломией и стоящими рядом туфлями на шпильке сразу же разлетелись по соцсетям. При этом такой конфуз вызвал не хейт, а скорее понимание, поддержку. Особенно сочувствовали телеведущей женщины, которые знают, что такое каблуки.

Скриншот комментариев

Поклонники наперебой стали делиться похожими историями.

"Люблю вас! Мы же женщины все так делаем. Один раз я читала доклад и сняла один туфель. Доклад закончила и не могла найти, и так неудобно стало. Пришлось наклониться и искать"

"Это так жизненно и близко! Мы девочки - такие!"

"Соломия, Вы такая красавица! Это было очень мило! Я вас понимаю"

"Каждая женщина поймет… А вам идет стиль подачи "новости-босиком", - пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот комментариев

Телеведущая говорит, что она еще не до конца привыкла к новой студии и еще не "подружилась" со столом, который установлен на движущемся полу.

"Забыла и не надела. Женщины часто под столом снимают туфли на каблуках. Казусы в прямом эфире бывают, но не всегда заметны зрителям. Получила много сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Вы мои крылья! Сегодня буду внимательней и постараюсь подружиться со столом в студии", - написала в своем Instagram ведущая.

Ниже тот самый сюжет, подводку для которого Соломия читала без обуви.

Соломия Витвицкая сняла туфли в прямом эфире (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что Соломия с мужем очень хотят детей. Они в Владом Кочатковым познакомились на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а спустя год поженились. Соломии сейчас 40 лет, а Влад младше нее на восемь лет.