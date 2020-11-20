Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире, но это вызвало улыбку

Ведущая ТСН спровоцировала бурную реакцию украинских зрителей необычным поступком
Соломия Витвицкая, ведущая ТСН, в прямом эфире попала в неловкую ситуацию. Когда она сидела в студии за столом, сняла каблуки, и этот конфуз попал в кадр. Бдительные зрители конечно же заметили, что что-то пошло не так во время сюжета про плохие дороги Украины.
Скрины с Соломией и стоящими рядом туфлями на шпильке сразу же разлетелись по соцсетям. При этом такой конфуз вызвал не хейт, а скорее понимание, поддержку. Особенно сочувствовали телеведущей женщины, которые знают, что такое каблуки.
Скриншот комментариев
Поклонники наперебой стали делиться похожими историями.
Скриншот комментариев
Телеведущая говорит, что она еще не до конца привыкла к новой студии и еще не "подружилась" со столом, который установлен на движущемся полу.
"Забыла и не надела. Женщины часто под столом снимают туфли на каблуках. Казусы в прямом эфире бывают, но не всегда заметны зрителям. Получила много сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Вы мои крылья! Сегодня буду внимательней и постараюсь подружиться со столом в студии", - написала в своем Instagram ведущая.
Ниже тот самый сюжет, подводку для которого Соломия читала без обуви.
Соломия Витвицкая сняла туфли в прямом эфире (видео: ТСН)
Ранее мы писали, что Соломия с мужем очень хотят детей. Они в Владом Кочатковым познакомились на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а спустя год поженились. Соломии сейчас 40 лет, а Влад младше нее на восемь лет.