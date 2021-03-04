Відомий український співак оцінив шанси Go_A на Євробаченні 2021: це досить модно

"Я знаю команду Go_A і бачив їх нове відео "Шум", і воно мені сподобалось, бо там є елементи небанального фолку разом з сучасними мотивами. Це досить модно. Щодо шансів їх на цьому конкурсі "домогосподарок", як його справедливо називають, то не знаю. Люди чомусь переконані, що є поняття "формат Євробачення", але якщо згадати минулі роки, то і гурт Lordi вигравав, який працює у стилі хард-року. Тому, мені здається, Євробачення - це така собі "пісочниця", - сказав він.

При цьому, лідер МЕРІ не приховує того, що його вже багато років не цікавить Євробачення, тому він не слідкує за ним.

"Конкурс має до нас відношення, однозначно, бо він для країн третього світу. Наголошую, у Європі та розвинутих країнах цей конкурс не має великого значення. Ніхто за ним не стежить - ні Франція, ні Велика Британія, ні Німеччина. І я би хотів, щоб ми також так мислили", - каже Винник.

"Бажаю успіху нашим конкурсантам. Можливо, це має якесь відношення до престижу України, але з досвіду у мене великі сумніви", - додає артист.

Віктор Винник (фото: прес-служба артиста)