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Вишукана краса: Катя Осадча шокувала шанувальників новим яскравим селфі

Автор: Lite

Українська ведуча Катя Осадча нещодавно відмінно відпочила в Дубаї, вона з радістю поділилася знімками з ОАЕ з фоловерами у соцмережі.

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І ось час повертатися до роботи. Осадча показала нове яскраве селфі, з укладанням, макіяжем і красивому платті. Фолловери визнали, що вважають Катіну красу на цьому знімку вишуканою і навіть аристократичною.

  • Залипла на фото. Захопилася вишуканою красою і природністю. Интиллигентная і аристократична. Катя, не звертайте уваги на недоречні коментарі. Ви прекрасні.
  • Яка гарна, просто неймовірна.
  • Вау!

Також Катя у своєму мікроблозі поміркуємо на тему, як рідко тепер доводиться літати на літаках. Ведуча показала свій політ назад до Києва з Дубая в бізнес-класі.

"Раніше літак був частиною сьогодення, тепер кожен політ - подія. Ми не літали цілий рік... Рік тому ми мріяли куди полетимо і оббирали напрями - Токіо, Сінгапур, Мексика, Марокко. Поки ми обмежені у виборі, альо є і відкріті для нас країни, тому тепер плани не такі масштабні, але віримо в найкраще. Тест для пересадки у Стамбулі не потрібний, а у величезному аеропорту Стамбула працює майже все, як у докарантинні часи", - розповіла ведуча.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha/)

Нагадаємо, Катя Осадча іноді ділиться найбільш делікатними подробицями особистого життя. Наприклад, ведуча розповіла в подробицях, як спалахнула любов між нею та її чоловіком Юрієм Горбуновим.

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Новини України Катя Осадчаведущая