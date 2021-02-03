Вишукана наїзниця: Санта Дімопулос підкорила фанатів грацією і красою на кінній прогулянці

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос зводить шанувальників з розуму своїми шикарними знімками з відпочинку: відпочинок в Дубаї і на Мальдівах пішов знаменитості на користь, вона набралася сил і розквітла. А ще Санта заглянула в очі своїм страхам: стрибнула з парашутом.

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Але найбільше фанатів вразили знімки Санти з кінної прогулянки: Дімопулос запостила фото, де вона сидить верхи на коні - і просто вражає своєю красою і грацією.

Для прогулянки Санта обрала білу сорочку і зручні легенси. Також знаменитість не забула про брендову сумочку - вона повісила її через плече, щоб не заважала.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Шанувальники Санти залишилися в повному захваті від знімків. Дімопулос, як зазвичай, засипали морем лайків та коментарів.

Дуже стильно

Я так розумію, вирішили з нового року все спробувати

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Напомним, Санта дала поради, як подорожувати з дітьми: простіше, ніж здається.