Яка ж вона красива! Вікторія Бекхем підкорила мережу новим відео улюбленої дочки

Харпер Севен одягла для ролика довге плаття в блакитну квіточку з невеликим коміром. Волосся вона заплела в дві коси, а з аксесуарів одягла дрібні золоті сережки. Виглядає вона вже зовсім дорослою і неймовірно чарівною.

Харпер Севен вітає всіх з 8 Березня (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Яка ж вона гарна", "Така мила, Харпер", "О боже, це любов, вона така гарненька!", "Так мило", "Прекрасна промова, Харпер", "Маленька леді", - захоплюються фолловери.

Нагадаємо, дівчинка - молодша дитина у знаменитій родині. Цього літа їй виповниться 10. Улюблениця всієї родини, вона відома своїм добрим характером, активністю, а також популярністю в мережі.