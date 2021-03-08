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Какая же она красивая! Виктория Бекхэм покорила сеть новым видео любимой дочери

Автор: Lite

Виктория Бекхэм показала новый ролик, главной героиней которого выступила ее дочь Харпер Севен. Малышка трогательно поздравила всех женщин с 8 Марта.

Короткое видео, на коротком девочка говорит поздравление, просто покорило подписчиков иконы стиля.

Харпер Севен надела для ролика длинное платье в голубой цветочек с небольшим воротником. Волосы она заплела в две косы, а из аксессуаров надела мелкие золотые серьги. Выглядит она уже совсем взрослой и невероятно очаровательной.

Харпер Севен поздравляет всех с 8 Марта (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Какая же она красивая", "Такая милая, Харпер", "О боже, это любовь, она такая хорошенькая!", "Так мило", "Прекрасная речь, Харпер", "Маленькая леди", - восхищаются фолловеры.

Напомним, девочка - младший ребенок в знаменитой семье. Этим летом ей исполнится 10. Любимица всей семьи, она известна своим добрым характером, активностью, а также популярностью в сети.

Ранее Виктория показала трогательное письмо от Херпер Севен, которое она писала маме.

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