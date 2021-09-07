Які ж вони красиві! Анджеліна Джолі вперше показала дорослих дочок в Instagram

46-річна Анджеліна Джолі завжди була незалежна від соцмереж. Актриса стверджувала, що не вважає за потрібне показувати своє життя. Але в кінці серпня екс-дружина Бреда Пітта раптом передумала. Популярна у всьому світі особистість завела сторінку в мережі Instagram. Спочатку вона планувала розповідати тут про те, що відбувається в Афганістані, а також допомагати жінкам, які опинилися в безвихідному становищі.

Так, днями Анджеліна Джолі опублікувала фото своїх дочок: 16-річної Захари і 15-річної Шайло Нувель. Обидві вони відображені за читанням. Захара позує з романом Тоні Моррісон "Найсиніші очі", який оповідає про темношкіру дівчинку, яка мріяла про очі іншого кольору. Шайло читає "Темну леді" Акали, де розповідається про життя темношкірого хлопчика - кишенькового злодія. За словами Джолі, дві ці книги стали улюбленими в її родині.

Анджеліна Джолі вперше показала дітей (фото: instagram.com/angelinajolie)

Також актриса поцікавилася, що читають її фоловери. І на неї моментально посипалися коментарі. Багато хвалили дівчаток, відзначаючи їх красу. Інші просто ділилися своїми фаворитами. Примітно, що ще до того як Анджеліна стала показувати особисті фото, вона легко отримала 10 млн фоловерів. Так що у неї є шанси стати однією з найпопулярніших персон в даній мережі.