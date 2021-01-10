Які прекрасні: Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькою

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос по закінченні проекту вирушила на довгоочікуваний відпочинок: мама, дитина і чоловік Санти вирушили з холодного Києва в ОАЕ.

В Дубаї Санта полегшено зітхнула, адже можна, нарешті, забути про виснажливі тренування, костюми і тонни макіяжу та лаку для волосся. За визнанням Дімопулос, волоссю довелося особливо туго: які відновлювальні процедури довелося робити після, дивіться тут.

Тепер Санта вирішила порадувати флешбеком зі своєї відпустки: вона запостила зворушливий знімок нічного Дубая. Сім'я вийшла на прогулянку: мама і тато ведуть свою дитину за руки, всі дивляться в камеру і виглядають щасливими.

Санта і її родина (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловери обожнюють, коли Санта ділиться такими милими знімками і нагадує про сімейні цінності і користі часу, проведеного з рідними.

Які прекрасні

Тато, мама, я - спортивна сім'я!

Красива, щаслива, щира сім'я! Нехай все у вас буде завжди чудово!

Які ви Гарні! Щастя вам!

Нагадаємо, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова по закінченню "Танців з зірками" висловилася, що рада перемозі Санти, але особисто вона вважає переможцем зовсім іншу учасницю.