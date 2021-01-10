RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Які прекрасні: Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькою

Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос по закінченні проекту вирушила на довгоочікуваний відпочинок: мама, дитина і чоловік Санти вирушили з холодного Києва в ОАЕ.

В Дубаї Санта полегшено зітхнула, адже можна, нарешті, забути про виснажливі тренування, костюми і тонни макіяжу та лаку для волосся. За визнанням Дімопулос, волоссю довелося особливо туго: які відновлювальні процедури довелося робити після, дивіться тут.

Тепер Санта вирішила порадувати флешбеком зі своєї відпустки: вона запостила зворушливий знімок нічного Дубая. Сім'я вийшла на прогулянку: мама і тато ведуть свою дитину за руки, всі дивляться в камеру і виглядають щасливими.

Санта і її родина (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловери обожнюють, коли Санта ділиться такими милими знімками і нагадує про сімейні цінності і користі часу, проведеного з рідними.

  • Які прекрасні
  • Тато, мама, я - спортивна сім'я!
  • Красива, щаслива, щира сім'я! Нехай все у вас буде завжди чудово!
  • Які ви Гарні! Щастя вам!

Нагадаємо, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова по закінченню "Танців з зірками" висловилася, що рада перемозі Санти, але особисто вона вважає переможцем зовсім іншу учасницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танцы со звездамиСанта Димопулос