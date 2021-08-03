Каменських у зухвалому міні зі сміливим декольте пішла на побачення з Потапом: "ідеальний чоловік"

Співачка позує в смарагдовому шовковому міні з оригінальним принтом. Вбрання ідеально підкреслило декольте артистки і дозволило їй показати свої стрункі ніжки. Взуття - витончені босоніжки з трендовим квадратним мисом на невеликому стійкому каблуці. Маленька чорна сумочка з крокодилячої шкіри стала доповненням до вбрання. Аксесуари - витончений золотий браслет з підвісками-кульками на зап'ясті і акуратні круглі сережки.

Настя Каменських показала ефектні фото з Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя із задоволенням позує на камеру – вона сяє і випромінює щастя і умиротворення.

До слова, артистку фотографував її чоловік, а ось подруга Насті не змогла випустити з уваги цю особливість пари. "Ідеальний чоловік", - підписала вона кадри, на яких Потап терпляче і захоплено знімає дружину на телефон.

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Співачка також показала спільне фото з Потапом. Чоловік обійняв дружину, а вона міцніше притулилася до нього.

Потап і Настя насолодилися побаченням у Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)