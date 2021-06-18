Каменських навчила боротися з панічними атаками і зізналася, що "знущалася" над колегами

Раніше співачка не надавала значення цьому непростому діагнозу і навіть жартувала над колегами, які скаржилися на переіодичні напади.

"Це сталося зі мною, коли я перехворіла короною. Я над усіма жартувала, у кого була панічна атака. Що за фігня? Перестань панікувати, думати якісь погані штуки, і все! І тут після корони на мене напала така жесть. Я беру всі свої слова назад", - завила Настя.

Настя зізналася, як бореться з панічними атаками (фото: instagram.com/kamenskux)

У Насті почалася страшна тахікардія - пульс зашкалював і досягав 100-150 ударів в хвилину, вона почала задихатися і дико злякалася. "Стан був такий, ніби ти вмираєш або серце вистрибне і поскаче", - описала пережите артистка.

Кілька панічних атак у Насті було в Мексиці, що вона і показала в одному з випусків свого реаліті "Девочки рулят". Але і по прильоту до Києва напади повторилися. Зірка поділилася лайфхаком, який допомагає їй успішно справлятися з панічними атаками.

"Це постковидний стан - нервова система порушується, перекриваються шляхи діафрагми, тому потрібно йти до остеопата. Мені порадили. Він розблокує діафрагму і нервові закінчення", - пояснила артистка.

Натя поділилася лайфхаком для тих, хто страждає нападами паніки