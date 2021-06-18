Каменских научила бороться с паническими атаками и призналась, что "издевалась" над коллегами

Ранее певица не придавала значения этому непростому диагнозу и даже подтрунивала над коллегами, которые жаловались на переиодические приступы.

"Это произошло со мной, когда я переболела короной. Я над всеми подшучивала, у кого была паническая атака. Что за фигня? Перестань паниковать , думать какие-то плохие штуки, и все! И тут после короны на меня напала такая жесть. Я беру все свои слова обратно", - заявила Настя.

Настя призналась, как борется с паническими атаками (фото: instagram.com/kamenskux)

У Насти началась жуткая тахикардия - пульс зашкаливал и достигал 100-150 ударов в минуту, она начала задыхаться и дико испугалась. "Состояние было такое, будто ты умираешь или сердце выпрыгнет и поскачет", - описала пережитое артистка.

Несколько панических атак у Насти было в Мексике, что она и показала в одном из выпусков своего реалити "Девочки рулят". Но и по прилету в Киев приступы повторились. Ззвезда поделилась лайфхаком, который помогает ей успешно справляться с паническими атаками.

"Это постковидное состояние – нервная система нарушается, перекрываются пути диафрагмы, поэтому нужно идти к остеопату. Мне посоветовали. Он разблокирует диафрагму и нервные окончания", - пояснила артистка.

Натя поделилась лайфхаком для тех, кто страдает приступами паники