Каменських, Нікітюк, Осадча та інші зірки привітали українців з Великоднем (фото)

Катя Осадча, яка зізналася, що вагітна третьою дитиною, разом з чоловіком Юрієм Горбуновим святкує Великдень на березі моря в Туреччині. Подружжя відправилося на прогулянку на яхті. Обидва вони вибрали білосніжні вбрання і показали свій великодній стіл.

"Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров'я, злагоди, миру і тільки гарних новин. Дякуємо всім за привітання, людей Горбунових буде більше", - написала Осадча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять Великдень у Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Ще одна зіркова пара - Настя Каменських і Потап - відзначають свято в своєму заміському будинку. Святковий стіл вони накрили на веранді і поділилися милими фото. Співачка, яка повернулася з Мексики, позувала в простій зеленій футболці і без макіяжу,

"Зі світлим святом Великодня, друзі. Нехай він наповнить вас і ваш будинок миром, теплом і любов'ю. Бережіть один одного", - побажала українцям Каменських.

Настя Каменських святкує Великдень вдома з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Леся Нікітюк сходила осявтити паски і поділилася знімком у церковному дворі. Ведуча вибрала для ритуалу ніжний і жіночний наряд - рожеву водолазку і спідницю-плісе пудрового відтінку, а також світлі туфлі. В руках Леді Ле тримає Великодній кошик.

"Христос Воскрес. Всіх зі святом!!! Кожного яєчком цок-цок", - підписала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк за традицією сходила освятити великодній кошик (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тіна Кароль в розділі сторіз показала милий скріншот з відеодзвінка синові Веніаміну - ймовірно, хлопчик вже повернувся на навчання до Великобританії. Веня зображений у вишиванці, а його зіркова мама тримає в руках пасочку.

Тіна Кароль з сином привітали один одного по відеозв'язку (фото: instagram.com/tina_karol)

Лілія Ребрик зачарувала ніжним фото з чоловіком Андрієм Диким. Телеведуча позує в білій сукні і з великоднім кошиком в руках, а чоловік зворушливо обіймає її і цілує в скроню. Кадр зроблений у дворі їх дачі.

"Христос Воскрес! Любові всім, здоров'я та Божої благодаті", - побажала артистка.

Лілія Ребрик проводить день у колі сім'ї (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Надя Дорофєєва опублікувала фото, на якому сміється в білому худі і заінтригувала їх з чоловіком планами на Великдень.

"У це світле свято бажаю Вам добра і коханих людей поруч. Зазвичай я проводжу цей день з сім'єю, але на жаль в цьому році такої можливості немає. І ми з Вовою вирішили поїхати в невелику подорож..в гості... А куди і до кого - стежте сьогодні в сторіз", - написала співачка.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили в гості (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Наталя Могилевська виклала відеоролик, в якому відображена в червоному вбранні і з невеликою паскою в руках. Співачка залишила теплі привітання шанувальникам.

"Вітаю всіх зі святом великого Великодня! Хочу побажати міцності духу, побажати всім сил, удачі, любові і нехай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, принесе мир в наші будинки, принесе любов і щастя. Зі святом!"- каже артистка.