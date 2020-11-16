Каменських поділилася секретами, як зробити будь-який тиждень продуктивним: топ-3 ради

Настя Каменських часто балує шанувальників корисним прикладним контентом в Instagram. Вона публікує поради, засновані на особистих спостереженнях і досвіді і щедро ділиться секретами продуктивності, натхнення, планування і вдосконалення у всіх сферах і напрямках життя. Понеділок співачка вирішила почати з мотивуючого поста на особистій сторінці в Instagram.

Зірка опублікувала фото з спальні, дозволивши прихильникам оцінити стильний інтер'єр і оздоблення кімнати, виконаної в світлих тонах. Сама ж Настя позує в оригінальних джинсових "варених" шортах-спідниці і футболці з принтом у вигляді голови хижака. Вона встигла зробити виразний макіяж очей, а волосся прибрала руками назад.

Настя перерахувала складові продуктивного тижня (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочу поділитися з вами своїми трьома основними пунктами, як зробити будь-який тиждень класним і продуктивним:

Обов'язково напишіть список запланованих справ на найближчі 7 днів, щоб нічого не забути, а в кінці тижня проаналізувати, скільки справ встигли виконати.

Спробуйте щось нове - отримати нове знання, освоїти новий навик або навіть спробувати приготувати щось вперше. Новий досвід - це завжди плюс.

Говоріть більше приємних слів (собі та іншим), більше посміхайтеся і звертайте увагу на деталі", - назвала топ-3 складові активного і результативного тижня.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських завела мережу фото без білизни, зробленим у ванній.