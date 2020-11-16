Каменских поделилась секретами, как сделать любую неделю продуктивной: топ-3 совета

Настя Каменских часто балует поклонников полезным прикладным контентом в Instagram. Она публикует советы, основанные на личных наблюдениях и опыте и щедро делится секретами продуктивности, вдохновения, планирования и совершенствования во всех сферах и направлениях жизни. Понедельник певица также решила начать с мотивирующего поста на личной странице в Instagram.

Звезда опубликовала фото из спальни, позволив поклонникам оценить стильный интерьер и убранство комнаты, выполненной в светлых тонах. Сама же Настя позирует в оригинальных джинсовых "вареных" шортах-юбке и футболке с принтом в виде головы хищника. Она успела сделать выразительный макияж глаз, а волосы убрала руками назад.

Настя перечислила составляющие продуктивной недели (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочу поделиться с вами своими тремя основными пунктами, как сделать любую неделю классной и продуктивной:

Обязательно напишите список запланированных дел на ближайшие 7 дней, чтобы ничего не забыть, а в конце недели проанализировать, сколько дел успели выполнить.

Попробуйте что-то новое - получить новое знание, освоить новый навык или даже попробовать приготовить что-то впервые. Новый опыт - это всегда плюс.

Говорите больше приятных слов (себе и другим), больше улыбайтесь и обращайте внимание на детали", - назвала топ-3 составляющие активной и результативной недели.

Напомним, что ранее Настя Каменских завела сеть фото без белья, сделанным в ванной.