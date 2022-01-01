Каменських похвалилася зухвалим новорічним луком і зізналася, що загадала під бій курантів

Настя постала в ультракороткій чорній корсетній міні-сукні, прикрашеній білими смужками.

Відверте вбрання вона доповнила чорними босоніжками на підборах. Артистка розпустила свої розкішні кучері і зробила гарний макіяж.

Настя Каменських приголомшила зухвалим новорічним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських привітала всіх з Новим роком і розсекретила, що загадала під бій курантів.

"З Новим 2022 Роком! Пишіть в коментарях, що загадали під бій курантів. І нехай Всесвіт почує ваші бажання і вони обов'язково збудуться. Адже новорічна ніч - чарівна. Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я і щастя собі і близьким, досягнення поставлених цілей і море натхнення і любові", - поділилася виконавиця.

У коментарях підписники NK викупали її в компліментах, захоплюючись красою співачки.