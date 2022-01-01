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Каменських похвалилася зухвалим новорічним луком і зізналася, що загадала під бій курантів

Автор: Марина Настевич

Настя Каменських показала сміливий наряд, в якому зустрічала Новий Рік 2022, а також привітала всіх зі святом.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася атмосферними фото біля ялинки.

Настя постала в ультракороткій чорній корсетній міні-сукні, прикрашеній білими смужками.

Відверте вбрання вона доповнила чорними босоніжками на підборах. Артистка розпустила свої розкішні кучері і зробила гарний макіяж.

Настя Каменських приголомшила зухвалим новорічним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських привітала всіх з Новим роком і розсекретила, що загадала під бій курантів.

"З Новим 2022 Роком! Пишіть в коментарях, що загадали під бій курантів. І нехай Всесвіт почує ваші бажання і вони обов'язково збудуться. Адже новорічна ніч - чарівна. Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я і щастя собі і близьким, досягнення поставлених цілей і море натхнення і любові", - поділилася виконавиця.

У коментарях підписники NK викупали її в компліментах, захоплюючись красою співачки.

  • Дуже Гарні. Ох ці ноги
  • З Новим роком, красуня
  • Красива ви!
  • Чарівна Снігуронька!
  • Неймовірне фото
  • Шикарний
  • Так тримати!!! Красуня
  • Красуня
  • Шалено красива!!!
  • Чудова дівчина
  • Приємно на тебе дивитися
  • Сексі

Нагадаємо, раніше Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини - Потап не встояв.

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Настя Каменських