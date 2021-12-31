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Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався

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П'ятниця 31 грудня 2021 09:47
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських з нетерпінням чекає новорічної ночі - вона красиво прикрасила заміський будинок і вже встигла зробити і продегустувати олів'є, від якого також не відмовився Потап.

Співачка показала в Instagram ефектний образ для святкового фотосету і підкорила мережу жіночністю і грацією.

На Насті - розкішне спокусливе плаття, що підкреслило її апетитні форми, від українського бренду T. Mosca.

Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався

Настя викликала фурор спокусливим чином (фото: instagram.com/kamenskux)

Наряд з щільного трикотажного бандажного полотна делікатного небесно-блакитного відтінку з фігурним ліфом-вирізом на грудях довжини міді в точності повторює хвилюючі вигини співачки. А ногах - трендові відкриті босоніжки з прозорим стійким каблуком.

Волосся зірки укладене в високу зачіску. Освіжаючий блискучий макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. Вона розташувалася в кріслі і звабливо дивиться в камеру.

Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався

Настя захоплює сміливими і спокусливими святковими образами (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось в самому пості Настя вирішила поділитися топом улюблених новорічних фільмів.

"Перший день нового року створено для того, щоб весь день валятися вдома, їсти і дивитися кіно нон-стоп. Мій список :

  • Щоденник Бріджит Джонс - такий він атмосферний, легкий, веселий і романтичний. Обожнюю і буду переглядати в 100-й раз.
  • Різдво на двох - милий фільм з Емілією Кларк
  • Привіт родині - зірковий склад акторів і класний сюжет
  • Поки ти спав - багато хто дивився цей фільм ще в дитинстві. І він такий теплий і добрий, що чому б не подивитися ще раз?
  • Це прекрасне життя - фільм 1946 року, але як і раніше один з кращих, глибоких і цікавих фільмів на Новий Рік

Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався

Настя готова ділитися святковим настроєм з шанувальниками (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Багатенький Річчі - якщо вже не "Один вдома", то хоч один фільм з Маколеєм Калкіним в цьому списку повинен бути
  • Сім'янин
  • Ноель
  • Нова різдвяна казка - сучасна адаптація діккенсівської "Різдвяної пісні"
  • Всі частини Гаррі Поттера - хіба можна не додати його в цей список? Особливо перші дві частини. Для різноманітності пропоную дивитися англійською з субтитрами

"Сексі", - не встояв перед спокусливою дружиною Потап.

Шанувальники Насті були без тями від пікантного вбрання зірки і оцінили її гарячий образ.

  • Клас яке плаття!
  • Це твоє найкраще фото
  • Яка ти красива
  • Ой не можу, шикарна
  • Вау, крутий образ
  • Неперевершена
  • Прекрасне вбрання
  • Як завжди чудова
  • Жінка мрія
  • Ти незрівнянна

Нагадаємо, що раніше Настя Каменских в червних панчохах підкорила сміливим яскравим образом.

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