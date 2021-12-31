Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався
Настя Каменських з нетерпінням чекає новорічної ночі - вона красиво прикрасила заміський будинок і вже встигла зробити і продегустувати олів'є, від якого також не відмовився Потап.
Співачка показала в Instagram ефектний образ для святкового фотосету і підкорила мережу жіночністю і грацією.
На Насті - розкішне спокусливе плаття, що підкреслило її апетитні форми, від українського бренду T. Mosca.
Настя викликала фурор спокусливим чином (фото: instagram.com/kamenskux)
Наряд з щільного трикотажного бандажного полотна делікатного небесно-блакитного відтінку з фігурним ліфом-вирізом на грудях довжини міді в точності повторює хвилюючі вигини співачки. А ногах - трендові відкриті босоніжки з прозорим стійким каблуком.
Волосся зірки укладене в високу зачіску. Освіжаючий блискучий макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. Вона розташувалася в кріслі і звабливо дивиться в камеру.
Настя захоплює сміливими і спокусливими святковими образами (фото: instagram.com/kamenskux)
А ось в самому пості Настя вирішила поділитися топом улюблених новорічних фільмів.
"Перший день нового року створено для того, щоб весь день валятися вдома, їсти і дивитися кіно нон-стоп. Мій список :
- Щоденник Бріджит Джонс - такий він атмосферний, легкий, веселий і романтичний. Обожнюю і буду переглядати в 100-й раз.
- Різдво на двох - милий фільм з Емілією Кларк
- Привіт родині - зірковий склад акторів і класний сюжет
- Поки ти спав - багато хто дивився цей фільм ще в дитинстві. І він такий теплий і добрий, що чому б не подивитися ще раз?
- Це прекрасне життя - фільм 1946 року, але як і раніше один з кращих, глибоких і цікавих фільмів на Новий Рік
Настя готова ділитися святковим настроєм з шанувальниками (фото: instagram.com/kamenskux)
- Багатенький Річчі - якщо вже не "Один вдома", то хоч один фільм з Маколеєм Калкіним в цьому списку повинен бути
- Сім'янин
- Ноель
- Нова різдвяна казка - сучасна адаптація діккенсівської "Різдвяної пісні"
- Всі частини Гаррі Поттера - хіба можна не додати його в цей список? Особливо перші дві частини. Для різноманітності пропоную дивитися англійською з субтитрами
"Сексі", - не встояв перед спокусливою дружиною Потап.
Шанувальники Насті були без тями від пікантного вбрання зірки і оцінили її гарячий образ.
- Клас яке плаття!
- Це твоє найкраще фото
- Яка ти красива
- Ой не можу, шикарна
- Вау, крутий образ
- Неперевершена
- Прекрасне вбрання
- Як завжди чудова
- Жінка мрія
- Ти незрівнянна
Нагадаємо, що раніше Настя Каменских в червних панчохах підкорила сміливим яскравим образом.